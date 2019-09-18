Донцова рассказала анекдот о том, как победить онкологию



Победившая рак груди писательница Дарья Донцова рассказала, как не дать страшной болезни взять над тобой верх.

Главное, по ее мнению, не впадать в отчаяние и обязательно выслушать мнение нескольких специалистов. Она пояснила, что если один врач говорит пациенту, что жить ему осталось две недели, то в ответ стоит заметить, что кому сколько жить — решает только господь, потом поблагодарить за консультацию и обратиться к другому врачу.

Писательница напомнила, что на этот счет есть отличный анекдот. Его герои - русский, американец, француз и немец заболевают раком. И русский человек, узнав диагноз, тут же ищет утешение в спиртном, американец пишет завещание, француз заводит любовницу.

«А что делает немец? Немец идет к другому врачу. Вот, пожалуйста, ведите себя как немцы. Идите к другому врачу. Выслушайте второе мнение», — отметила она в интервью Царьграду.

Правда, тут же Донцова оговорилась и уточнила, что и по десяти медикам метаться не надо, но опускать руки ни в коем случае нельзя.

«Все равно ищите кого-то, кто может рискнуть и сделать вам операцию», — подчеркнула писательница.

В качестве примера она рассказала о знакомой женщине, у которой 22 года назад обнаружили рак прямой кишки. Врачи отказались ее лечить, посчитав случай безнадежным, но она не сдалась.

«Она сказала: «А нет, не дамся». Нашла молодого доктора, который рискнул и сделал ей операцию. Она живет 22-й год. У нее ничего не болит», — добавила Донцова.

Более того, по ее словам, эта женщина вышла замуж и даже родила ребенка.

«Понимаете, да? Вот надо быть вот таким. Рак боится смелых людей. А слабого и трусливого он съедает», — заключила писательница.

Напомним, последние дни общество будоражит новость о страшной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. У актрисы выявили рак мозга. Она находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам врача-онколога Андрея Пылева, глиобластома, которую диагностировали у Заворотнюк, является крайне агрессивным видом рака.

«Если это глиобластома — вылечиться и прожить всю жизнь невозможно», — заявил специалист

Он пояснил, что летальный исход ускоряет нарастающий отек мозга. С терапией больной может прожить всего два года, иногда пять лет, но такие случаи очень редкие.



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