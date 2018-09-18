Пенсии россиян начнут снижать

Пенсии российских граждан все чаще становятся объектом для "нападения" со стороны властей. Происходит это в рамках программы по экономии бюджетных ресурсов, которая в последнее время является очень популярной, но не приятной для рядовых людей.

Та масштабная пенсионная реформа, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию, уже наделала много шума. Несмотря на массовые протесты россиян, отказываться от этой затеи власти не планируют. Глава государства Владимир Путин лишь согласился на определенные уступки, которые вряд ли убедят людей в необходимости пенсионных изменений.

Тем временем выяснилось, что в обозримом будущем пенсионерам в нашей стране придется нелегко. В частности, столь неутешительный вывод можно сделать после анализа свежего законопроекта, который пусть и косвенно, но все-таки предполагает сокращение расходов на пенсионное обеспечение россиян.

Если разобраться в деталях, то следует вспомнить о том, что сейчас, если пенсия человека является скромной, то ее "дотягивают" до размера прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. Осуществляется это за счет надбавок. Новое предложение властей указывает на то, что в 71-м регионе нашей страны прожиточный минимум завышен. Соответственно, они делают вывод, что его необходимо снижать.

Получается, что с понижением размера прожиточного минимума, следует ожидать и корректировку пенсионных выплат в сторону их понижения. Власти, видимо, совершенно оторвались от простого народа, раз подобные инициативы вообще рождаются. Дело в том, что на текущий момент в регионах люди зачастую вынуждены довольствоваться минимальными пенсиями, которые "крутятся" в районе 8 тысяч рублей.

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