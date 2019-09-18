Стала известна сумма приданого Ксении Собчак

18.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стала известна сумма приданого Ксении Собчак
Приданое Ксении Собчак журналисты оценили в сотни миллионов рублей. Соответствующий сюжет вышел на телеканале НТВ после свадьбы известной телеведущей.

По данным журналистов телеканала, Собчак принадлежат две квартиры в центре Москвы, а также загородный дом в Подмосковье. Более того, рядом с ним возводится еще один дом – для ее сына.

«Я строю большой деревянный дом для Платона», — рассказала светская львица.

Сбережения Собчак на банковских счетах были оценены в 400 миллионов рублей. И это не все – например, в гардеробе телеведущей есть сумки, чья стоимость превышает 30 тысяч долларов, пишет Ura.ru.

Свадьба Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Многих шокировала брачная церемония – молодожены подъехали к дверям Грибоедовского ЗАГСа в Москве на катафалке. Кроме того, некоторые нашли возмутительным танец Собчак с полуголыми юношами в образе католических монахинь.

Свадебное торжество, как отметили СМИ, завершилось в ресторане «Боско», который расположен в торговом центре «Петровский пассаж». Гостями стали свыше 300 человек, среди которых было много звезд шоу-бизнеса, в том числе продюсер Яна Рудковская, российский певец Дмитрий Маликов, который, отметим, заявил, что толком не знаком с женихом Собчак и пришел на свадьбу «просто выпить».

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