Чехова поведала о своей последней встрече с Заворотнюк



Известная телеведущая Анфиса Чехова заявила, что в последний раз встречалась с актрисой Анастасией Заворотнюк полгода назад на открытии ювелирного салона в Ереване.

По ее словам, у звезды «Моей прекрасной няни» тогда был цветущий вид, а все разговоры сводились к шуткам про армянскую кухню.

«Настя отлично выглядела, все время говорила о дочке. На здоровье не жаловалась, разве что на армянскую еду. Мы обе объелись и решили, что больше в жизни не будем так чревоугодничать», — рассказала Чехова KP.ru.

О своей встрече с Заворотнюк вспомнил и депутат Госдумы Николай Валуев, который до своей политической карьеры был профессиональным боксером. По его словам, актриса пришла на предпросмотр фильма «Каменная башка», в котором он исполнил главную роль. Фильм был очень тяжелым, и Заворотнюк плакала в сцене, где соперник подавил персонажа Валуева.

Напомним, что, согласно предварительным данным, у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. В свое время эта болезнь унесла жизни певицы Жанны Фриске и оперного певца Дмитрия Хворостовского. Официальные представители артистки опровергали любые слухи об онкологическом заболевании, и лишь недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подтвердил страшный диагноз.

В сентябре состояние актрисы ухудшилось, и врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы, а после — прекратить интенсивное лечение, которое больше вредило пациентке. По словам специалистов, победить рак мозга окончательно нельзя, но можно продлить жизнь пациенту с помощью терапии.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







