Дочь Заворотнюк впервые прокомментировала происходящее с матерью



Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые сделала заявление о происходящем с матерью. Свое обращение к журналистам она сделала на странице в Instagram.

Анна Заворотнюк выступила с резкой критикой в адрес журналистов, которые распространяют слухи о ее матери. Девушка, как и остальные родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня», долгое время хранила молчание, однако 17 сентября решила высказаться по текущей ситуации.

Дочь актрисы резко раскритиковала «недоброжелателей» матери, особенно отметив настойчивых журналистов «желтых» изданий. Одно из СМИ она даже специально выделила в своем посте. Автор страницы пожелала им «захлебнуться своей же смесью».

«Желаю вам всего-всего… — обратилась она иронично к редакторам издания. — Будьте счастливы».

В Instagram Заворотнюк также поблагодарила друзей, коллег и поклонников матери. Она отметила, что они оказали семье поддержку в крайне сложный период.

Анна Заворотнюк добавила, что ее семья не ведет никаких сборов денег для помощи и лечения матери.

«Хватит уже», — призвала девушка в соцсети.

Через несколько часов Анна Заворотнюк удалила свои посты, посвященные ситуации с матерью. В настоящее время последняя публикация датирована 7 сентября и не имеет отношения к актрисе. Однако в Сети можно найти скрины удаленных обращений.

Напомним, этим летом Заворотнюк перестала появляться на публике. После этого в Сети появились слухи о проблемах актрисы со здоровьем. По информации СМИ, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Женщина якобы пыталась лечиться в Польше, однако помощь врачей не дала результата.

Как утверждают источники, в настоящее время актриса находится в реанимации в одной из московских больниц. Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информацию о страшной болезни Заворотнюк ранее подтвердил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Родственники отказываются от комментариев прессе, а коллеги актрисы по сериалу «Моя прекрасная няня» просят оставить семью Заворотнюк в покое.



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