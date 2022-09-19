Масочный режим введен в 11 субъектах Российской Федерации

Russf Сен 19, 2022 Интересное

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с распространением коронавируса на территории России остается сложной. Рост заболеваемости зафиксирован в 50 регионах страны. Однако Роспотребнадзор пока не планирует вводить обязательный масочный режим.

Тем не менее власти отдельных регионов приняли решение об обязательном ношении масок. Эта мера считается одной из наиболее эффективных в борьбе с распространением коронавируса. В остальных регионах ношение масок является обязательным только в медицинских учреждениях.

Rusfact.com

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