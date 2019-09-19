Медик заподозрил развитие сепсиса у Заворотнюк



Анастезиолог-реаниматолог, сотрудник одной из федеральных больниц рассказал о том, в каком состоянии сейчас может быть актриса Анастасия Заворотнюк.

По словам врача, сообщения о полиорганной недостаточности у звезды сериала «Моя прекрасная няня» могут означать, что у Заворотнюк отказали как минимум два органа: например, легкие, почки, сердце или печень. «Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь — от пневмонии», — цитирует медика сайт kp.ru.

Анестезиолог подчеркнул, что сепсис может появиться у пациента даже в самых стерильных условиях. «Пылинки, соринки — сейчас это уже невозможно. Дело в том, что все мы являемся носителями условно-патогенной флоры», — добавил специалист, объяснив, что иммунитет здорового человека справляется с такими вызовами легко, а в случае тяжелой болезни человеку надо помогать антибиотиками.

Ранее о возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала фигуристка Татьяна Навка. Семья Анастасии Заворотнюк не комментирует слухи о ее тяжелом состоянии.



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