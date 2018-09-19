Путин игнорирует митинги против повышения пенсионного возраста

В последние дни в нашей стране четко просматривается увеличение протестных настроений. Россияне выступают против той политики, которую начал проводить Кремль сразу после завершения выборов президента, что было в марте этого года.

В первую очередь граждане России несогласны с пенсионной реформой. Они уверены, что государство таким образом вовсе не стремится взять на себя дополнительные социальные обязательства, а намерено решить экономические проблемы за счет простых людей. Особенно россиянам не нравятся планы по существенному повышению возраста выхода на пенсию. Отсюда и возникает протестная активность.

В начале сентября по всей стране прокатились массовые митинги, с помощью которых люди постарались выразить свое негативное отношение по поводу пенсионной реформы. В наибольшей степени акции протестов запомнились в Москве и Санкт-Петербурге, так как в этих городах на улицы вышло наибольшее количество недовольных россиян.

Однако добиться изначальной цели люди не смогли. Дело в том, что Кремль и конкретно президент РФ Владимир Путин, попросту проигнорировали данные митинги. Эксперты проанализировали поведение федеральных властей и пришли к выводу, что полное игнорирование митингов является четким планом, так как в противном случае Путину пришлось бы искать новые варианты послабления пенсионной реформы, которых сейчас попросту нет.

Из текущей ситуации можно сделать вывод, что высшие российские власти четко дали понять, что не отступят от своих первоначальных планов по повышению пенсионного возраста. Людей же, в свою очередь, не устраивают те послабления, на которых настоял Путин.

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