Российские авиакомпании увольняют пилотов

Russf Сен 19, 2022 Интересное

Для капитанов воздушных судов два раза в год проводятся профильные экзамены. Один из них сдается на авиатренажере, а второй принимает пилот-инструктор в ходе регулярного рейса.

В настоящее время от пилотов поступают жалобы на то, что по результатам экзаменов многих увольняют. Как считают пилоты, причиной увольнения является не недостаточный уровень подготовки, а стремление авиакомпаний сократить количество кадров любой ценой. Для решения проблемы может быть создан специальный департамент, в состав которого войдут независимые инструкторы.

Rusfact.com

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