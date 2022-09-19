Российские авиакомпании увольняют пилотов

Для капитанов воздушных судов два раза в год проводятся профильные экзамены. Один из них сдается на авиатренажере, а второй принимает пилот-инструктор в ходе регулярного рейса.

В настоящее время от пилотов поступают жалобы на то, что по результатам экзаменов многих увольняют. Как считают пилоты, причиной увольнения является не недостаточный уровень подготовки, а стремление авиакомпаний сократить количество кадров любой ценой. Для решения проблемы может быть создан специальный департамент, в состав которого войдут независимые инструкторы.

Rusfact.com