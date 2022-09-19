Ученые получили новые результаты исследования гибели древних цивилизаций

В период с 2200 по 2000 годы до нашей эры исчезли сразу три крупнейшие цивилизации. Ученые всего мира в течение долгого времени работают над установлением причин этого исчезновения.

Последние результаты археогенетических исследований показывают, что важную роль в этом событии сыграли бактерии. Среди захоронений, принадлежащих указанным цивилизациям, исследователи обнаружили ДНК бактерий, которые вызывали тиф и чуму. Таким образом, ученые склонны предполагать, что эпидемии инфекционных заболеваний могли стать причиной к исчезновению цивилизаций.

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