Эксперт рассказал, как определить прослушку в телефоне

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков сообщил о том, что существуют определенные признаки, по которым можно с точностью сказать, что смартфон прослушивается. Среди наиболее распространенных он назвал быстрый разряд аккумулятора.

Также о наличии прослушки в телефоне может свидетельствовать самопроизвольное включение камеры и микрофона. Кроме того, некоторые приложения могут самостоятельно запускаться в фоновом режиме. Кусков отметил, что если телефон «живет своей жизнью» в то время, когда им не пользуются, то вероятность наличия в нем прослушивающих программ очень высока.

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