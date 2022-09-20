Склады ретейлов заполнены игровыми приставками Sony

Несмотря на появление возможности ввозить санкционный товар по схеме параллельного импорта, эксперты ранее выражали опасения, что использование этой схемы не сможет обеспечить наполнение складов российских ретейлов в должном объеме. Однако в настоящее время специалисты отмечают, что некоторые категории товаров представлены на складах магазинов в большом количестве.

В частности, речь идет об игровых приставках Sony PlayStation 5. По словам экспертов, запасы этого товара на складах российских ретейлов близки к докризисным. Одной из причин этого специалисты называют падение спроса на консоль среди россиян.

Rusfact.com