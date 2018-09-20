У Гарика Харламова скончался отец



Артист Гарик Харламов рассказал о смерти отца. По словам юмориста, родственник скончался 16 сентября.

— Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи, — написал Харламов.

Как ранее сообщали СМИ, родители Гарика Харламова развелись, когда ему самому было девять лет. После развода Юрий Харламов перебрался в Чикаго. В подростковом возрасте сын некоторое время жил с ним, однако позже вернулся в Россию.



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