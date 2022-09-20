В российском правительстве оценили возможность дальнейших санкций

Члены правительства обсудили возможные меры, которые могут быть предприняты странами Запада для усиления санкционного давления. В частности, российские специалисты считают, что на Западе могут ограничить выезд россиян за рубеж. Кроме того, допускается возможность дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей.

Также в правительстве высказали идею о вероятности санкционного давления на азиатских партнеров России. Более того, специалисты допускают возможность введения вторичных санкций. Отмечается, что список недружественных стран может расшириться.

Rusfact.com