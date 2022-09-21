Бывший премьер Польши рассказал о тяжелых условиях жизни в стране

Russf Сен 21, 2022 Интересное

Дональд Туск, ранее занимавший пост премьер-министра Польши, раскритиковал действующую политику нынешнего министра климата и окружающей среды. Он заявил, что в настоящее время поляки вынуждены экономить на отоплении, так как их пугают счета за электричество.

Туск отметил, что во многих квартирах Польши на данный момент температура воздуха составляет всего 15 градусов. При этом у многих жителей нет горячей воды. Политик подчеркнул, что в таких условиях пережить наступающую зиму будет очень сложно.

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