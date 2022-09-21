Компания PepsiCo уходит с российского рынка

Russf Сен 21, 2022 Интересное

Компания-производитель безалкогольных прохладительных напитков заявила о полном прекращении производства своей продукции на территории России. Если ранее руководство американской фирмы говорило о временном прекращении производства, то сейчас специалисты называют уход окончательным.

Сообщается, что в России больше не изготавливаются концентраты для приготовления напитков. Также эксперты исследовали рынок продукции компании PepsiCo и обнаружили, что в российских магазинах можно найти напитки, произведенные не позднее 17 августа.

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