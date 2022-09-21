Российские грузовики задержались на границе с Казахстаном

В настоящее время сообщается о появлении случаев задержания российских грузовиков в Казахстане. Речь идет об автопоездах, которые осуществляют транзитную перевозку товаров из Европы.

После задержания некоторые фуры находятся на специальных стоянках для нарушителей. Часть из них остаются в таможенных терминалах. Некоторые грузовики стоят вдоль дорог. Водители не могут уехать с места задержания, так как все документы у них изъяты. Минтранс рекомендует перевозчикам не заниматься транзитом товаров из ЕС, пока данная проблема решается.

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