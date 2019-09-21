

В Санкт-Петербурге скончалась народная артистка СССР Ирина Богачёва.

Об этом сообщает Санкт-Петербургская консерватория.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2019 года скончалась Народная артистка СССР, почётный гражданин Санкт-Петербурга, профессор, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории Ирина Петровна Богачёва», — говорится в заявлении.

Уточняется, что о прощании с Богачёвой будет объявлено позднее.

Ранее Пятый канал сообщил о смерти советской актрисы и театрального педагога Валентины Зимней.



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