C 1 октября запускается сервис «Госуслуги.Авто»

Russf Сен 22, 2022 Интересное

С начала следующего месяца предполагается запуск в тестовом режиме нового сервиса «Госуслуги.Авто». В новом приложении можно хранить электронную версию водительских прав, которая будет приниматься инспекторами ГИБДД.

Пока сервис начнет работу в тестовом режиме. Однако сообщается, что Минцифры и ГИБДД рассчитывают реализовать проект в полном объеме уже до конца текущего года.

Необходимые поправки в Правила дорожного движения в настоящий момент готовятся. Планируется, что данный сервис будет доступен и в случае отсутствия интернета, то есть будет работать и в оффлайн режиме.

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