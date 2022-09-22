C 1 октября запускается сервис «Госуслуги.Авто»

С начала следующего месяца предполагается запуск в тестовом режиме нового сервиса «Госуслуги.Авто». В новом приложении можно хранить электронную версию водительских прав, которая будет приниматься инспекторами ГИБДД.

Пока сервис начнет работу в тестовом режиме. Однако сообщается, что Минцифры и ГИБДД рассчитывают реализовать проект в полном объеме уже до конца текущего года.

Необходимые поправки в Правила дорожного движения в настоящий момент готовятся. Планируется, что данный сервис будет доступен и в случае отсутствия интернета, то есть будет работать и в оффлайн режиме.

Rusfact.com