Некоторые страны перестали принимать карту «МИР»

Russf Сен 22, 2022 Интересное

Решение о прекращении работы с платежной системой «МИР» и ее банковскими картами сначала приняла Турция. Ранее сообщалось, что два крупнейших банка этой страны уведомили своих клиентов о том, что больше не обслуживают карты «МИР».

Теперь появилась информация, что еще несколько стран отказались работать с российской платежной системой. Это Вьетнам, Казахстан и Армения. Банки этих государств не принимают карты «МИР» ни в банкоматах, ни в терминалах. Однако представители ЦБ России намерены продолжать диалог, направленный на расширение географии приема карт нашей платежной системы.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.