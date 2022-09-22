Некоторые страны перестали принимать карту «МИР»

Решение о прекращении работы с платежной системой «МИР» и ее банковскими картами сначала приняла Турция. Ранее сообщалось, что два крупнейших банка этой страны уведомили своих клиентов о том, что больше не обслуживают карты «МИР».

Теперь появилась информация, что еще несколько стран отказались работать с российской платежной системой. Это Вьетнам, Казахстан и Армения. Банки этих государств не принимают карты «МИР» ни в банкоматах, ни в терминалах. Однако представители ЦБ России намерены продолжать диалог, направленный на расширение географии приема карт нашей платежной системы.

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