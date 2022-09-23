Белоруссия ввела запрет на экспорт товаров

Russf Сен 23, 2022 Интересное

С сегодняшнего дня в Белоруссии начинает действовать постановление, ранее подписанное первым заместителем премьер-министра государства Николаем Снопковым. Согласно документу, запрещается вывоз за территорию Белоруссии некоторых категорий товаров.

В частности, к ним относятся многие виды транспорта: железнодорожные локомотивы, выгоны, тракторы, легковые авто, мотоциклы и велосипеды. Кроме того, запрет распространяется на медицинские изделия, оборудование и инструменты. Также нельзя вывозить некоторые позиции из сферы сельского и лесного хозяйства.

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