Мобилизационных мероприятий на постах ГИБДД не будет

В сети интернет появилась информация о том, что мобилизационные мероприятия, направленные на исполнение указа президента России, будут проводиться на постах ГИБДД. Соответствующие материалы основаны на скане документа о дежурстве мобильных групп, которые будут выявлять водителей мужского пола и направлять их в военный комиссариат после проверки документов.

Однако МВД России дало официальное опровержение по этому поводу. Выложенный в интернет скан документа представители ведомства назвали поддельным и уверили, что на постах ГИБДД мобилизационные мероприятия проводиться не будут.

Rusfact.com