Катя Лель сделала внезапное заявление о Заворотнюк



Известная российская певица Катя Лель выступила с неожиданным заявлением относительно состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.

В то время как многие специалисты говорят о том, что раковая опухоль в мозгу телезвезды неоперабельна, Лель утверждает обратное. Более того, по словам певицы, которая ссылается на «свои источники», Заворотнюк якобы уже прооперировали.

«Очень хочется верить, что высшие силы дадут ей новую жизнь вопреки всем прогнозам», — отметила она, выступая в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Лель заявила, что операция прошла еще на прошлой неделе. Она выразила надежду на то, что «прекрасная няня» скоро пойдет на поправку.

Ранее СМИ сообщали о том, что у Заворотнюк диагностирована неоперабельный рак мозга. Врачи были вынуждены ввести актрису в медикаментозную кому, поскольку ее состояние стремительно ухудшалось. При этом никакого официального подтверждения со стороны родственников и близких не поступало.

Организаторы шоу Андрея Малахова даже предлагали дочери Заворотнюк 15 млн рублей за один эфир, однако та заявила, что не нуждается в деньгах и отказалась обсуждать состояние матери.

Известная телеведущая Елена Малышева предположила, что причиной развития онкологического заболевания могла стать попытка Заворотнюк омолодиться при помощи стволовых клеток. Однако работавший с телезвездой стилист Дмитрий Орлов опроверг это предположение, отметив, что Заворотнюк никогда при нем не говорила о таких вещах, хотя доверяла многие секреты.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







