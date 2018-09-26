Медведев не стал исключать новое повышение пенсионного возраста

Затеянная правительством России пенсионная реформа, от которой длительное время дистанцировался президент Владимир Путин, сейчас находится в стадии утверждения. До конца месяца Госдума должна ее одобрить, а затем документы направят на подпись Путину.

Мало кто сегодня сомневается в том, что в рамках этой реформы уже со следующего года в нашей стране начнется поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. В конечном итоге мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщин при достижении 60-летнего возраста. Власти пошли только на маломальские уступки населению, несмотря на то обстоятельство, что до сих пор подавляющее большинство россиян требуют не просто пересмотреть реформу, а полностью от нее отказаться.

Очередной повод порассуждать на эту тему предоставился после свежего заявления главы правительства Дмитрия Медведева. В ходе одного из заседаний он обратил внимание коллег на то обстоятельство, что нынешние изменения пенсионной системы вовсе не являются окончательными. Премьер допустил новые корректировки, в том числе и в вопросе о повышении возрастной планки по выходу людей на заслуженный отдых.

Из его комментария следует, что в дальнейшем пенсионная реформа может обрасти новыми формами. Хоть Медведев и посетовал на надобность того, чтобы власти учитывали интересы граждан, можно с уверенностью сказать, что действовать они будут в ином ключе. Сегодняшние действия чиновников являются ярким доказательством того, что государство невыгодно постоянно прислушиваться к собственному народу.

В этом контексте будет уместно обратиться к еще более свежему уточнению со стороны Медведева о том, что россиянам следует быть готовыми к сложной жизни в ближайшие шесть лет. Он посетовал на участившиеся случаи введения антироссийских санкций под надуманными предлогами и ухудшение отношений в международном плане.

Примечательно, что среди властных структур уже давно витают разговоры о том, что текущий вариант пенсионной реформы еще является далеко не самым жестким. Это утверждение можно назвать правдивым, если учесть предложения о том, чтобы пенсионный возраст для мужчин и женщин был повышен до 65 лет, вне зависимости от половой принадлежности.

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