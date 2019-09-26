Шура поведал, что поможет Заворотнюк победить страшное заболевание



Российский певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, призвал распространителей слухов о болезни Анастасии Заворотнюк отстать от нее.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. По не подтвержденной семьей Заворотнюк информации, у актрисы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи.

Однако в СМИ регулярно появляются догадки о состоянии и диагнозе актрисы. Родственники Заворотнюк ситуацию не комментируют, для защиты актрисы в клинике находится дополнительная охрана. Шура рассказал, что поможет Заворотнюк победить страшное заболевание.

«Неужели непонятно, что в такой момент от человека нужно отстать, ведь он не только борется с болезнью, но и пытается справиться со своими негативными эмоциями, которые всегда настигают в период тяжелых недугов», – заявил Шура в комментарии «Дни.ру».

Певец подчеркнул, что отрицательные эмоции всегда негативно сказываются на здоровье человека и влияют на прогрессирование болезни. Шура уверен, что Заворотнюк нужно успокоиться, лежать и приходить в себя без лишних волнений.

«Я не знаю, где лежит Настя, но, надеюсь, ее закрыли хорошо от посторонних глаз», — добавил артист.

Ранее супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, впервые высказался о состоянии жены. Связаться с ним удалось коллеге спортсмена — Алексею Ягудину. По его словам, Чернышев был крайне немногословным и на вопрос о состоянии Заворотнюк ответил: «Молимся».

В среду стало известно, что Заворотнюк впервые за долгое время в больнице увидела свою годовалую дочь Милу. Как сообщили сотрудники клиники, где находится актриса, девочку привели в палату к матери.



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