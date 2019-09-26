Жена Виторгана призналась, что скрывала онкологию от своих родных



Жена известного российского и советского актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик призналась, что скрывала свое онкологическое заболевание.

В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ она призналась, что в 90-е годы страдала от рака молочной железы. По ее словам, когда она узнала о страшной болезни, то в первую очередь подумала о своих родных. Млодик приняла решение не рассказывать им о тяжелом недуге.

«Страшно было за родных. Я от мамы скрывала, пять лет ничего не говорила. Когда она узнала, у нее был ужас в глазах», — рассказала Ирина Млодик.

Супруга Виторгана подчеркнула, что рак ее не сломил. Она отметила, что главное не унывать и верить в лучшее.

Эммануил Виторган тоже столкнулся с онкологией, однако, как и супруга не опустил руки, и теперь уже много лет у него ремиссия. 79-летний актер признался, что продолжает работать в театре благодаря Ирине Млодик, которая убедила его не бросать актерское ремесло.

Ранее в СМИ появилась информация, что известная актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Телеведущая Елена Малышева высказала мнение, что причиной развития онкологического заболевания может быть использование стволовых клеток.

Стилист Заворотнюк Дмитрий Орлов заявил, что у актрисы были причины использовать стволовые клетки для поддержания своей красоты. Ведь у нее был плотный рабочий график, из-за которого она не успевала уделять себя время. При этом Орлов подчеркнул, что ни разу не слышал от нее информацию о таких методах омоложения. Стилист подчеркнул, что Заворотнюк доверяла ему многие секреты.

По его словам, она использовала средства омолаживания всемирно известных брендов, которые не представляли никакой опасности для здоровья.

Как сообщает «Газета.ru», будто бы глиобластому у Заворотнюк диагностировали вскоре после рождения младшей дочери. Она якобы пыталась лечиться в Польше, однако врачи не смогли ей помочь.

По неподтвержденным данным звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одной из московских больниц. Родные Заворотнюк не дают никаких комментариев прессе.



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