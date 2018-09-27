Госдума утвердила предложения Путина по пенсионной реформе

Вчера в Госдуме состоялось второе чтение законопроекта о пенсионной реформе. Депутаты утвердили поправки, которые были предложены российским президентом Владимиром Путиным. Речь идет о целом списке послаблений.

В ближайшее время этот документ пройдет через третье чтение. Однако уже сейчас можно говорить, что в конечном итоге реформа обретет законодательные очертания. Дело в том, что третье чтение является техническим, поэтому поправки в его рамках уже не принимаются.

Накануне в Государственной думе единогласно были приняты поправки по части повышения пенсионного возраста для женщин. Вместо изначально предложенных 63 лет, этот показатель решили поднять до 63 лет. В свою очередь мужчины по новым правилам будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет.

Ко второму чтению всего было предложено более 300 поправок, но на отдельное голосование было вынесено лишь 72. Основная суть подавляющего большинства поправок сводилась к тому, чтобы оставить возраст выхода на пенсию в прежних рамках. Конечно же, подобные инициативы не нашли поддержки среди народных избранников.

Вместе с этим в глаза бросается позиция КПРФ. Руководитель партии Геннадий Зюганов попросил президента Владимира Путина отвергнуть сам законопроект о росте пенсионного возраста. Впрочем, должной реакции на это предложение не последовало.

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