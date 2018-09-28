Голикова объяснила, как будут повышаться пенсии со следующего года

Масштабная пенсионная реформа, которая сейчас широко обсуждается во властных кругах и затрагивает миллионы россиян, оставляет много вопросов. Люди пытаются в них разобраться и вообще уяснить для себя, каким образом поменяется их жизнь в обозримом будущем.

Понимание попыталась внести вице-премьера Татьяна Голикова, которая курирует социальную сферу. Она в очередной раз прибегла к объяснению о том, что пенсионная реформа была затеяна для повышения материального достатка пенсионеров в нашей стране. Голикова попыталась заверить россиян, что несмотря на все минусы, которые с собой несет реформа, в конечном итоге она обернется приятными бонусами для пожилых граждан.

В этом контексте вице-премьер прояснила столь важный вопрос, как индексация пенсий. Она уточнила, что изменения начнутся уже с 2019 года, когда 1 января пройдет массовая индексация пенсий по старости. И если в прежние годы ее размер составлял 4 процента, то в следующем году повышение будет исчисляться уже 7-ю процентами. Такой рост стал возможен именно благодаря затеянной властями реформе пенсионной системы.

До 2024 года индексироваться пенсии по старости будут примерно на 6-7 процентов ежегодно. В свою очередь на двойную индексацию пенсий власти намереваются выйти через шесть лет, когда будут позволять финансовые возможности государства, поведала Голикова.

Вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что Голикова умело обошла стороной момент, связанный с повышением пенсионного возраста. Ведь именно он вызывает наибольшее возмущение со стороны граждан.

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