Медведев пообещал 1 тысячу рублей к пенсии

Пенсионная тематика сейчас является крайне актуальной. По этому поводу высказываются различные политики и общественные деятели. Россияне же в большинстве своем возмущаются пенсионной реформой, так как выступают против роста возраста выхода на пенсию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который публично впервые объявил о надобности такой реформы, время от времени вынужден объяснять населению страны, для чего вообще затеяны изменения в пенсионной сфере.

В своем свежем выступлении глава правительства объяснил, куда пойдут деньги от пенсионной реформы. Медведев заострил внимание всех интересующихся этим вопросом на том аспекте, что по своей сути пенсионная реформа представляет из себя вариант по получению дополнительных доходов, которые будут направлены исключительно на благие цели. Все деньги направят на повышение пенсионных выплат для действующих и будущих пенсионеров.

По мнению Медведева, такой способ повышения благосостояния пенсионеров является очень практикуемым в мире, поэтому наша страна не должна оставаться в стороне и искать какие-либо альтернативы. В противном случае под угрозой может оказаться вся экономическая система России, что, конечно же, власти допустить не могут.

В этом контексте Медведев уточнил, что уже со следующего года пенсии россиян начнут в среднем повышаться на одну тысячу рублей ежегодно. С помощью подобной индексации удастся к 2024 году довести среднюю пенсию по стране до 20 тысяч рублей. К столь амбициозным целям государство планирует прийти именно на основе результатов пенсионной реформы.

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