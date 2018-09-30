Работающим пенсионерам разъяснили размер прибавки к пенсии после увольнения

В России существует большое количество пожилых людей, которые продолжают осуществлять трудовую деятельность будучи на пенсии. Они жалуются на скромную поддержку со стороны государства, после чего и принимается решение о сохранении работы.

Более того, власти всеми силами в последнее время стараются сэкономить на трудящихся пенсионерах. Подобная политика удивляет, но не прекращается. В качестве примера можно указать на решение о прекращении индексации пенсий работающим пенсионерам. На такой шаг правительство пошло с целью экономии бюджетных ресурсов, которые в значительной степени расходуются на социальную сферу.

Тем временем было подсчитано, сколько пенсионер получит сегодня, если он примет решение уволиться с работы. Речь в данном случае идет о 9,5 процентов в качестве индексации пенсионной выплаты. Такой размер будет актуален в том случае, если в предыдущие два года человек осуществлял официальную трудовую деятельность. Проще говоря, после того, как пенсионер увольняется с работы, ему в автоматическом режиме повышается пенсия на основе всех пропущенных регулярных индексаций.

Как известно, пенсии по старости в нашей стране в основном индексируются один раз в год. В обозримом будущем, как заверяют власти, они будут повышаться уже два раза в течении года.

В заключение нужно отметить, что каких-либо сроков восстановления индексации власти не озвучивают. Они лишь сетуют на то, что соответствующее решение будет принято только после того, как в казне появятся дополнительные финансовые ресурсы. Как долго этого ждать - остается только гадать.

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