Директор Заворотнюк допустил возвращение актрисы к работе

03.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Директор Заворотнюк допустил возвращение актрисы к работе
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Станислав Христов не исключил, что знаменитость вернется к концертной деятельности в будущем.

На вопрос, есть ли шанс, что звезда «Моей прекрасной няни» вернется к работе, Христов ответил утвердительно.

«Конечно», — сказал директор знаменитости в беседе с Ura.Ru.

Ранее Христов в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что «будет анонсирована» дата выпуска телевизионной программы, на которой звезда расскажет о своем состоянии здоровья. Однако пока, по его словам, точной даты нет.

Журналисты обратили внимание, что Заворотнюк все реже стала появляться на светских мероприятиях, а потом и вовсе исчезла. Летом в СМИ просочилась информация, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком мозга. Однако пока никто из окружения знаменитости — ни родные, ни близкие — не подтвердил эти сообщения.

При этом врачи, наблюдавшие за состоянием больной Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль 48-летней актрисы неоперабельна.

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