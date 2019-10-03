Гагарина прокомментировала информацию о ее родстве с сыном Лазарева



Российская певица Полина Гагарина прокомментировала сообщения о том, что она является матерью пятилетнего сына своего коллеги Сергея Лазарева. Поводом для таких предположений послужило внешнее сходство Никиты Лазарева и исполнительницы.

Гагарина прокомментировала слухи о ее родстве с сыном Лазарева. Она разместила в социальной сети скриншот публикации о ее родстве с Никитой. Как пишет издание «Телепрограмма», певица раскритиковала журналистов за подобные слухи. Она подчеркнула, что они не имеют никакого отношения к реальности.

Ранее Полина Гагарина стала певицей года по версии премии BraVo. Гагарина не смогла присутствовать на мероприятии и записала видеообращение, в котором отметила, что для нее большая честь удостоиться данной награды.

Певица пообещала, что ее команда «будет делать все возможное», чтобы зрители наслаждались хорошей музыкой. Гагарина не смогла попасть на награждение, поскольку в настоящее время находится в Китае, где представляет Россию на музыкальном конкурсе Singer.

В аналогичной мужской категории победу одержал Филипп Киркоров. Лучшей группой года эксперты BraVo признали бойсбэнд BTS из Южной Кореи.

Статуэтка в номинации «Композитор года» отправилась Максиму Фадееву, который не смог присутствовать на церемонии.

Приз «За вклад в мировую музыкальную культуру» посмертно присудили французскому шансонье Шарлю Азнавуру.

Напомним, российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Будучи друзьями, Лера и Сергей обменивались шутками на съемках программы. Телеведущая с улыбкой призналась Лазареву в чувствах.

«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — обратилась к Сергею телеведущая, не сдержав смех.

В ответ певец в шутку предложил экс-возлюбленной бросить мужа и вернуться к нему.



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