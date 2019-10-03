Супруг Лолиты после развода со звездой ищет работу в Интернете



Супруг певицы Лолиты Дмитрий Иванов после официального заявления пары о расставании начал поиск новых клиентов в социальных сетях. Подписчики отметили, что ранее 44-летний мужчина не использовал личные аккаунты для рекламы своих услуг.

Дмитрий Иванов профессионально занимается сквошем на протяжении 15 лет. Лолита ранее отмечала, что супруг уделяет физическим нагрузкам большое количество времени. После разрыва с популярной певицей в профиле Instagram Иванова появилась информация о проведении личных тренировок, что вызвало среди подписчиков спортсмена неоднозначную реакцию.

«Камнем преткновения» стала запись, где Дмитрий Иванов приглашает к себе новых учеников, обещая бесплатное первое занятие по сквошу. Спортсмен обещает привести всех желающих во время персональных тренировок в отличную форму. Под записью некоторые пользователи Сети осудили Иванова за развод со звездой, но нашлись и те, кто вступился за спортсмена.

«Дмитрий, зачем вы разбили сердце Лолочке? Как же так, вашей парой вся страна любовалась! Она, конечно, сильная женщина и не показывает этого, но надлом чувствуется», «Советую закрыть доступ к комментам. Я вас обоих очень уважаю, но ведь всем надо лезть не в свое дело...Удачи тебе в твоем любимом деле, а насчет личной жизни — никому не позволяй совать туда свои любопытные носы», — ответили Иванову подписчики.

Иванов отказался комментировать свой разрыв с звездой эстрады, подчеркнув, что его страница в социальной сети создана «не для выяснения отношений».

Ранее 55-летняя певица Лолита сообщила причину, по которой распался ее пятый брак. С Дмитрием Ивановым артистка прожила вместе девять лет, после чего заявила о разводе.



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