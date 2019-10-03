Волочкова поведала об отношениях экс-супруга Вдовина с их дочерью



Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну одна. Экс-балерина призналась, что отец девочки — предприниматель Игорь Вдовин — с дочерью видится крайне редко. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

По словам артистки, она настаивала на том, чтобы ребенок больше общался со своим отцом, поскольку ей это крайне необходимо.

«Однако на протяжении последних 6-7 лет отец Ариши виделся с ней раз в полгода», — объяснила Волочкова.

Светская львица, танцовщица и писательница Волочкова состоит с Игорем Вдовиным в давнем конфликте из-за денег, которые бизнесмен, по ее словам, взял у нее в долг много лет назад, однако до сегодняшнего дня так их и не вернул.

Ранее СМИ сделали вывод, что Анастасия Волочкова еще не охладела к бывшему мужу Игорю Вдовину. На вопрос ведущей программы «Ты не поверишь» о том, знакома ли танцовщица с новой возлюбленной предпринимателя — красивой блондинкой — артистка сильно разозлилась.

Волочкова указала на то, что к ее избранникам и новым девушкам предпринимателя Вдовина в обществе относятся по-разному. По словам танцовщицы, ее удивляет этот факт, сообщало «Утро.ру».

Артистка также признавалась, что ее бесит, что Вдовин купил новой избраннице квартиру в центре российской столицы за 50 миллионов рублей и роскошный автомобиль. Она объясняла, что предприниматель до сих пор не вернул ей три миллиона долларов.



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