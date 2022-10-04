Частичную мобилизацию могут признать страховым случаем

Михаил Дегтярев, занимающий пост главы Хабаровского края, обратился к правительству с соответствующей инициативой. Он направил обращение о признании частичной мобилизации страховым случаем. По словам Дегтярева, принятие данной меры позволит значительно облегчить финансовое положение мобилизованных. В частности, они смогут закрыть свои кредиты в короткие сроки.

Также Дегтярев отметил, что на территории региона вступили в силу различные меры поддержки членов семей мобилизованных. В качестве примера он назвал освобождение от оплаты за детский сад и обеспечение бесплатным питанием детей школьного возраста, чьих родителей мобилизовали.

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