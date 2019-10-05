Украинская певица Maruv представит Россию на MTV EMA 2019

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), выигравшая отбор на песенном конкурсе «Евровидение-2019», будет представлять Россию на MTV EMA 2019. Об этом сообщается на сайте премии.

Заявленными артистами от России стали Maruv, Face, Little Big, Noize MC и Zivert. В премии также поучаствуют Ariana Grande, J Balvin, Miley Cyrus, Shawn Mendes и Taylor Swift.

Мероприятие пройдет в испанской Севилье 3 ноября.

Корсун на отборе перед «Евровидением-2019» повздорила с журналистом, отказавшись отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. После чего она вовсе отказалась от участия в музыкальном конкурсе из-за условий, предложенных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Певица заявила, что не хочет выступать с «политическими лозунгами».



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