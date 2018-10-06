Михалков сообщил о последствиях 2х операций за месяц

06.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Михалков сообщил о последствиях 2х операций за месяц
Режиссер Никита Михалков поведал о последствиях двух операций на бедре, которые он перенес за месяц, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю», — рассказал Михалков.

Он также назвал две операции за месяц серьезным потрясением, но сказал, что все еще находится «в строю».

Ранее близкий друг сценариста Александр Адабашьян рассказал, что Михалков перенес «малоприятную травму спортивного свойства».

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