Пожилых россиян начали массово увольнять после заявления Путина

Президент России Владимир Путин не так давно выступил с заявлением по поводу пенсионной реформой. Он в целом согласился с инициативой правительства о повышении пенсионного возраста, но сделал целый ряд исключением, которые затем назвали послаблениями.

В своем выступлении Путин сделал акцент на том, что реформирование пенсионной системы должно производиться в несколько этапов и обязательно плавно. Он обратил внимание коллег на то обстоятельство, что население очень чувствительно воспринимает реформу, которая, впрочем, назрела и отказываться от нее российские власти не будут.

Глава государства объяснил, что отныне в нашей стране появляется новая категория граждан - предпенсионеры. Это те люди, которым до выхода на заслуженный отдых остается несколько лет. Путин попросил правительство самым внимательным образом проследить за такими гражданами, а также оказать им дополнительную поддержку. Затем стало ясно, что власти пошли на довольно радикальный шаг, изменив законодательство. В частности, работодателям отныне грозит уголовная ответственность за увольнение предпенсионеров, либо же за отказ принимать их на работу под предлогом солидного возраста.

Накануне стало известно, что жесткое решение Владимира Путина уже обросло негативными проявлениями. В ряде регионов работодатели начали в массовом порядке увольнять пожилых россиян, дабы в будущем избежать ответственность за подобные действия. Подобная малоприятная картина уже наблюдается в следующих регионах: Екатеринбурге, Кемеровской области и еще нескольких регионах Сибири.

На текущий момент работодатели имеют возможность увольнять пожилых людей, опираясь на общие формулировки. В основном они сетуют на непростые экономические реалии, в которых живет страна. Однако россияне прекрасно понимают, что сегодня происходит: работодатели попросту не хотят со следующего года нести уголовную ответственность за увольнение работников в возрасте. Ведь именно с 1 января 2019 года в России начнет реализовываться пенсионная реформа.

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