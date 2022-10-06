Радиостанции объяснили отсутствие в эфире треков определенных исполнителей

Russf Окт 6, 2022 Интересное

Российские слушатели возмутились, что из эфира некоторых радиостанций пропали композиции, исполняемые некоторыми певцами. Речь идет о тех звездах, которые покинули Российскую Федерацию. Однако представители «Русской Медиагруппы», частью которой является «Русское радио», объяснили, чем они руководствуются, ставя песни в эфир.

По их словам, в первую очередь ориентир идет на формат радиостанции и интерес слушателей. Таким образом, позиция самих исполнителей по тем или иным вопросам не влияет на то, попадают ли их песни в эфир.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.