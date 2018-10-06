Сын Караченцова поведал о состоянии здоровья отца



Причиной госпитализации актера Николая Караченцова оказалось двухстороннее воспаление легких. Об этом рассказал его сын Андрей Караченцов.

По словам Караченцова-младшего, его отец заболел около 2,5–3 недель назад. Он лечится в той же больнице, где ему проводят курс химиотерапии в связи с опухолью в левом легком, сообщает ТАСС.

Актер находится не в реанимации, а в отдельной палате, врачи делают всё возможное, добавил его сын.

Ранее 4 октября о госпитализации Караченцова сообщила его супруга Людмила Поргина. Она рассказала, что артист очень слаб, но его, несмотря на это, ежедневно поднимают, чтобы делать зарядку, и убеждают не сдаваться.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году, после того как он попал в ДТП. Осенью 2017 года Поргина рассказала, что у актера обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в легких. В конце января сообщалось о том, что Николай Караченцов, у которого ранее диагностировали злокачественное новообразование в легком, завершил четвертый курс химиотерапии.



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