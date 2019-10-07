Актриса Миронова рассекретила пол и имя 2-го ребенка



Актриса театра и кино Мария Миронова рассекретила имя и пол новорожденного малыша. Артистка стала матерью мальчика по имени Теодор.

Миронова родила в одной из клиник в Греции. Актриса поблагодарила друзей и подписчиков в Сети за поздравления.

«Я сегодня первый день вылезла в мир!! И он оказался таким теплым и красивым, как озеро Вулиагмени!» — написала Мария Миронова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что получила сотни поздравлений с рождением дочери, однако на самом деле у нее родился сын.

«Видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему — Теодор! Федор», — рассказала Миронова.

Напомним, старшему сыну Марии Мироновой, Андрею, 27 лет. Его назвали в честь знаменитого деда. Миронов-младший уже успел сыграть в фильме «Спасти Ленинград».

Прежде актриса пыталась скрыть факт беременности и не показывала округлившийся живот. Однако в августе звезда опубликовала фотографии, на которых стало заметно ее «интересное положение».

Ранее СМИ сообщили, что Миронова два года назад вышла замуж за коллегу по цеху Андрея Сороку. По словам подруги актрисы, пара состояла в отношениях еще в 2016 году, когда артистку преследовал обезумевший поклонник.

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