Друг Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти

Друг Анастасии Заворотнюк на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки, заявил, что она жива.

«Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще. Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений?» — сказал друг актрисы, его слова приводит сайт kp.ru в воскресенье, 6 октября.

Собеседник издания подчеркнул, что звезда жива.

В свою очередь директор Заворотнюк Стас Христов попросил прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации, передает ТАСС.

При этом Христов заявил, что артистка и ее семья не готовы озвучивать какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее состояния.

В середине сентября сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала на лечение в Европу, но вернулась в Москву, где ее ввели в медикаментозную кому.

Представитель актрисы Стас Христов тогда опроверг эти данные, заявив, что со здоровьем у Заворотнюк всё в порядке.



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