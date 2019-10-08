Элтон Джон чуть не скончался в больнице от инфекции



Известный британский певец Элтон Джон признался, что едва не погиб в больнице после операции по удалению рака простаты.

Артист предоставил изданию Daily Mail отрывки из своих мемуаров. В них певец рассказал, что находился на грани смерти ввиду попавшей в организм инфекции.

Инцидент произошел в 2017 году в Лос-Анджелесе. Элтону Джону выполнили операцию по удалению рака простаты. Через десять дней во время выступления на сцене в Лас-Вегасе певец почувствовал боль и вновь обратился к медикам.

Врачи обнаружили у британского идола осложнение: из лимфатических узлов мужчины вытекала жидкость. Предположительно, доктора занесли певцу инфекцию во время хирургической операции.

В результате Элтон Джон провел два дня в отделении интенсивной хирургии. Все это время певец просил медиков спасти его от смерти, желая вновь увидеть свою семью.

Исполнитель отметил в мемуарах, что данное происшествие помогло ему осознать важность кровных уз — музыкант решил не продолжать прерванные гастроли и отдохнуть в кругу семьи.

Элтон Джон — британский певец, пианист и композитор, Командор ордена Британской империи. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. В 2019 году по биографии певца Декстером Флетчером был снят фильм «Рокетмен», из которого в российском прокате были удалены некоторые сцены.

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