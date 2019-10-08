Козловский отчитал уставшую Боярскую за «нытье»



Актриса Елизавета Боярская пожаловалась подписчикам в Сети на недосып и тяжелый рабочий график. Ее коллега по цеху Данила Козловский отчитал артистку в комментариях, посоветовав «не ныть».

Боярская в своем аккаунте в Instagram опубликовала запись, в которой рассказала о загруженности графика: ночные перелеты, ранние съемочные смены, спектакли и снова съемки. По словам актрисы, у нее выдалась «горячая неделька».

«А вот то, что розовеньким выделено, это еще сегодня надо выучить на завтра, хорошо бы и на послезавтра. И прекрасно! За все спасибо! Одну бы еще только сверхспоспособность — научиться высыпаться за 4–5 часов», — написала Елизавета Боярская в комментарии к фотографии.

Подписчики Боярской выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и пожелали артистке сил и терпения. Актер Сергей Безруков в комментарии под фото Боярской отметил, что понимает коллегу и выразил ей сочувствие. Под публикацией артистки свою запись также оставил Данила Козловский.

«Терпи и не ной. Хотела — получи», — отчитал он Боярскую.

Напомним, в декабре 2018 года Елизавета Боярская второй раз стала мамой. Ее брат, Сергей Боярский, рассказал, что актриса родила мальчика, и отметил, что это пополнение было долгожданным для всей семьи.



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