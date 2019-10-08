Лолита отреагировала на новости о пассии бывшего супруга



Певица Лолита Милявская поздравила любовницу супруга Ольгу Кулиеву с тем, что она стала «новой жертвой» Дмитрия Иванова.

Лолита с сарказмом отметила, что на бывшем супруге, который изменил ей с косметологом из Белоруссии Кулиевой, по-прежнему прекрасно сидят вещи и украшения, которые она ему купила. Певица отметила речь идет о часах, свадебной цепочке и даже трусах. Звезда подчеркнула, что все это было приобретено за ее счет. Лолита предупредила любовницу, что, скорее всего, ей уготована та же участь.

«Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву», — объявила Лолита. — Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная».

СМИ сообщали, что 40-летняя Кулиева достаточно много зарабатывает, а Иванов живет за ее счет. Женщина скрывает свою связь с супругом Лолиты, поэтому даже ограничила доступ к своей странице в Instagram.

О романе Иванова и Кулиевой стало известно после свадьбы его друга в Литве, пишет «Газета.ru». По словам других участников торжества, они сидели рядом и буквально светились от счастья. Знакомые семьи подтвердили журналистам, что Иванов начал встречаться с косметологом еще до того, как разъехался с Лолитой, пишет StarHit.

Ранее стало известно, что Иванов после официального заявления пары о расставании с Лолитой начал поиск новых клиентов в социальных сетях. Подписчики отметили, что ранее 44-летний мужчина не использовал личные аккаунты для рекламы своих услуг.



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