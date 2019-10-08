Расторгуев поведал о попытке вручить Путину сто долларов

08.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Расторгуев поведал о попытке вручить Путину сто долларов
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что однажды предлагал российскому президенту Владимиру Путину сто долларов, однако тот их не принял.

По его словам, примерно десять лет назад состоялся гала-концерт в Кремле, после которого Расторгуева пригласил к себе президент. Путин наградил Расторгуева кортиком, но тот вспомнил народную примету: если человеку дарят холодное оружие, необходимо отдать дарителю монету любого номинала – чтобы не поссориться.

Однако у Расторгуева при себе не оказалось вообще никаких денег, кроме купюры в сто долларов.

«В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», — привел слова музыканта телеканал НТВ.

По словам певца, президент оценил жест Расторгуева, однако отказался брать деньги.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в середине сентября российский президент наградил сенаторов Николая Рыжкова, Олега Морозова, Виктора Озерова и Любовь Глебову орденом Александра Невского за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Ордена Дружбы были удостоены сенаторы Татьяна Гигель и Сергей Лукин. Кроме того, глава государства отметил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сенаторов Дмитрия Василенко, Алексея Кондратенко, Владимира Лаптева и Олега Цепкина, пишет «Газета.ру».

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