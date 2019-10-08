Соседи Бочкаревой рассказали о внезапном исчезновении актрисы



Актриса Наталья Бочкарева перестала появляться на улице и выходить на связь после скандала с якобы найденными у нее при задержании наркотиками. Об этом со ссылкой на соседей актрисы сообщают СМИ.

Бочкареву раньше часто встречали возле дома, но после скандала она перестала где-либо появляться, отмечают обеспокоенные «внезапным исчезновением» актрисы соседи.

«Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», — цитирует соседей актрисы издание Starhit.

В журнале отмечают, что Бочкарева избегает встреч с журналистами и ни с кем не общается. Актриса якобы забрала вещи из школы-студии, которую открыла для одаренных детей, и перестала появляться в этом учреждении.

Ранее о задержании Натальи Бочкаревой московскими сотрудниками полиции сообщило RT. Актриса якобы попала в руки правоохранителей с наркотиками. В Сети также появились видеозаписи, на которых звезда телесериала общается с полицейскими. В настоящее время актриса находится в городе под подпиской о невыезде. Близкий друг Бочкаревой заявил, что у нее парализовало половину лица, сообщает Газета.ru.

Сама актриса опровергает информацию о задержании с наркотическими веществами. В ответ на критику актриса опубликовала у себя на странице в Instagram цитату русского философа Петра Чаадаева о быстром распространении заблуждений.

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно», — написала Бочкарева.



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