Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали в Москве с нервным срывом



Участница телевизионного шоу Stand Up Юлия Ахмедова проходит лечение в кризисном центре в Москве из-за нервного срыва.

На сцене 36-летняя Ахмедова всегда предстает в образе жизнерадостной и уверенной в себе женщины. Однако в реальности комик борется с психологическими проблемами. Как отмечают очевидцы, Ахмедова – постоянный пациент кризисного центра.

«Сейчас лежу в кризисном отделении с нервным срывом. Здесь же находится Юлия Ахмедова, как и в прошлом году. Ощущение, что она отсюда и не выходит, лежит в платном боксе», — приводит слова пациентки медицинского учреждения «Инфореактор».

Концертный директор Ахмедовой не стал комментировать информацию, однако госпитализацию комика не отрицал. По его словам, следующий концерт в Смоленске 17 октября состоится.

«Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю. Кто вам может подсказать, тоже не знаю. Не я точно. Вы можете мне позвонить по поводу концертов», — заявил представитель Ахмедовой.

Ранее стало известно, что участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в жуткой аварии на трассе в Белореченском районе Краснодарского края.



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