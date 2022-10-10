Иммунолог заявил, что переохлаждение не может вызвать простуду

Russf Окт 10, 2022 Интересное

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал о том, что вызывает развитие болезни в человеческом организме. По его словам, распространенное мнение, что можно заболеть от сквозняка, — это миф. Сам по себе ветер или сквозняк, так же как и переохлаждение, не может стать причиной заболевания, считает Продеус.

Развитие болезни возможно из-за присутствия патогена, то есть вируса или грибка. Также болезнь может развиться, если в организме есть очаг хронической инфекции. При этом сквозняк или переохлаждение будут играть роль стимулирующих факторов.

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