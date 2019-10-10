Мать Заворотнюк навестила дочь в реабилитационном центре



Мать Анастасии Заворотнюк навестила тяжелобольную актрису в реабилитационном центре. Как стало известно журналистам, артистка продолжила лечение после выписки из клиники.

По данным телеканала РЕН-ТВ, реабилитационный центр находится под строгой охраной, и попасть посторонним людям туда невозможно. Анастасии Заворотнюк предстоит длительное восстановление. По словам других пациентов, актрису ежедневно навещает ее мать. При этом официальных комментариев от представителей артистки не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк накануне выписали из элитного частного медицинского центра. Однако звезда сериала «Моя прекрасная няня» домой не попала — ее перевели в другую частную клинику.

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать из клиники по двум причинам.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Информация, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий.



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